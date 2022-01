LU-VE, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, a 27,70 euro per azione (da 27,30 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Outperform". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato vendite in netto aumento nel quarto trimestre del 2021, "ben al di sopra delle aspettative e confermando una performance molto solida". Il tasso di crescita riflette in parte iper compensare l'impennata dei costi delle materie prime ma anche, in misura maggiore, un, sottolineano gli analisti.Il broker ha aumentato le stime per i ricavi 2022 e 2023, principalmente grazie ai rialzi dei prezzi attuati nel secondo semestre del 2021, ma anche grazie a undurante quest'anno. Rivisto al rialzo anche l'EBITDA, in quanto dovrebbe essere confermato un trend di espansione dei margini sostenuto dalle azioni die dalla leva operativa derivante da un, soprattutto in India e Polonia.Intermonte si aspetta che la società chiuda il 2021 condi 489 milioni di euro, undi 57 milioni di euro e undi 24 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 541 milioni di euro, 66 milioni di euro e 29 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 574 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 74 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 34 milioni di euro.Intanto, spicca il volo, che, con un aumento del 3,79%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 22,43 e successiva a quota 23,63. Supporto a 21,23.