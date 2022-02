Acquisti a piene mani su Kolinpharma dopo dati preliminari 2021

Kolinpharma

(Teleborsa) - Isulle prescrizioni mediche del quarto trimestre del 2021il titolo, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Secondo i dati diffusi ieri sera a mercati chiusi, la crescita dei ricavi registrata nello scorso esercizio hache erano stati comunicati a settembre 2021.Intanto, spicca il volo, che si attesta a 9,9 euro per azione a Piazza Affari, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,13 e successiva a quota 10,63. Supporto a 9,63.