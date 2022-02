A Milano in luce Inwit, titolo in pole nel FTSE MIB

Inwit

FTSE MIB

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

Inwit

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,99%.Il mercato ha accolto positivamente la notizia della validazione internazionale dei target sulla riduzione delle emissioni da parte di Science Based Target initiative (SBTi), un'iniziativa nata con l’intento di verificare che le strategie e le Climate Action definite dalle aziende siano in linea con le indicazioni della comunità scientifica e con gli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico.Il progetto Science Based Target Initiative è promosso da alcune tra le più autorevoli istituzioni nell’ambito della lotta al cambiamento climatico: il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resource Institute, il WWF, CDP e We Mean Business, una coalizione globale non profit che collabora con le imprese.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,695 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,367.