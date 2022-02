Alerion alza la guidance 2022. Approvato nuovo piano al 2025

Alerion

(Teleborsa) - I risultati preliminari 2021 disono in rialzo rispetto alle attese ed evidenzianoa circa 154 milioni di euro, in aumento di circa 44 milioni di euro (+40% rispetto al 2020). L' Ebitda si attesta a circa 132 milioni di euro, in aumento di 51 milioni di euro (+63% rispetto al 2020). L'a 50 milioni di euro, sale di circa 18 milioni di euro (+56% rispetto al 2020).L'a fine 2021 è pari a circa 503 milioni di euro (491 milioni di euro al 31 dicembre 2020)-: l'Ebitda è previsto pari a circa 236 milioni di euro e Utile netto consolidato pari a circa 130 milioni di euro.2022-2025 che stima un aumento della crescita del Gruppo nei prossimi quattro anni, con un incremento della potenza installata fino a 3,8 GW nel 2025, investimenti per circa 3,1 miliardi di euro nel periodo 2022-2025 ed un EBITDA nel 2025 pari a circa 440 milioni di euro.