FiberCop, via libera Antitrust: TIM esprime soddisfazione

TIM

(Teleborsa) - esprime soddisfazione in merito alla decisione AGCM che ha approvato gli impegni relativi alla cooperazione traper la costruzione dellasul territorio nazionale attraverso la costituzione della società, che ha già acquisitoLo scrive l'operatore telefonico in una nota sottolineando che la decisione di AGCM "del progetto promosso da TIM che sta imprimendodi ultima generazione, a beneficio dellaL'istruttoria – ha spiegato oggi l'Antitrust in una nota – era stata avviata ilper la presenza di numerosi problemi concorrenziali degli accordi relativi aIn particolare, si sarebbe ridotta la concorrenza nei mercati all'ingrosso delle telecomunicazioni fisse senza determinare una reale infrastrutturazione degli operatori alternativi che avrebbero assunto – in ragione delle caratteristiche del progetto, relativo alla sola rete secondaria – il ruolo di meri rivenditori di servizi di Tim, senza alcuna differenziazione qualitativa o economica significativa.In conclusione, l'Autorità ha ritenutoevidenziate nel provvedimento di avvio e ha considerato che, anche alla luce delle finalità poste alla base della strategia italiana per la banda ultra-larga, il provvedimento adottato, preservando e incentivando la concorrenza infrastrutturaleha rilevato l'AGCM – al conseguimento, entro il 2026, dei più generali obiettivi di connettività a