Zoom, guidance deludente su crescente competizione

Zoom

(Teleborsa) -, società quotata sul Nasdaq e il cui programma di videocall ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia, ha registrato undi 1.071,4 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 gennaio 2022), in crescita del 21% anno su anno. L'non GAAP per il trimestre è stato di 393,6 milioni di dollari, mentre l'non GAAP è stato di 1,29 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,06 dollari su ricavi per 1,05 miliardi di dollari."Nell'anno fiscale 2022, abbiamo ottenutoinsieme a una maggiore redditività e crescita del flusso di cassa operativo mentre la nostra base di clienti globale ha continuato a crescere e trovare nuovi casi d'uso per le nostre comunicazioni", ha affermato Eric S. Yuan, fondatore e CEO di Zoom.Per quanto riguardadell'esercizio in corso, Zoom prevede un utile annuo rettificato compreso tra 3,45 e 3,51 dollari per azione, rispetto alle stime di 4,41 dollari per azione del mercato. Prevede inoltre che i ricavi per l'intero anno siano compresi tra 4,53 miliardi e 4,55 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative di 4,71 miliardi di dollari.Alla fine del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, Zoom aveva: 2.725che hanno contribuito conai ricavi degli ultimi 12 mesi, con un aumento di circa il 66% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno fiscale; circa 509.800 clienti con più di 10 dipendenti, circa il 9% in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno fiscale.