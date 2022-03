Newlat, utile netto 2021 a 6,2 milioni

Newlat

(Teleborsa) - Iproforma del Grupponell’esercizio 2021 sono stati pari a 625,2 milioni, in diminuzione del 2,6% rispetto al 2020, a parità di perimetro di consolidamento.L’ EBITDA consolidato proforma è risultato pari a 55 milioni rispetto ad Euro 58,4 milioni nell’esercizio precedente. L’EBITDA normalizzato consolidato proforma si è attestato invece a 58 milioni, in diminuzione del 6% rispetto al 2020.Il(EBIT) normalizzato consolidato proforma è pari a 11,1 milioni, in crescita rispetto ad Euro 10,1 milioni nel 2020.Il risultato netto consolidato è pari ad Euro 6,2 milioni.La, inclusi gli effetti di IFRS 16, è negativa per Euro 60,4 milioni. Escluso l’effetto degli IFRS 16 lease liabilities, la PFN è negativa per Euro 21,4 milioni.