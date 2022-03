Popolare di Sondrio, Scope migliora outlook a Positivo

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Scope Ratings ha confermato il rating dia BBB- e modificato l'. Il miglioramento riflette l'aspettativa dell'agenzia di rating tedesca che il profilo di credito della banca lombarda continuerà a migliorare nei prossimi 12-18 mesi. Inoltre, prevede chedella Popolare di Sondriodalla sistemazione del bilancio alla crescita dei ricavi e degli utili.Viene sottolineato che il cambiamento delle prospettive è guidato dal miglioramento dei fondamentali creditizi negli ultimi due anni. In particolare, la banca è riuscita a, vendendo prestiti per oltre 1,8 miliardi di euro. A fine 2021 il rapporto sofferenze lorde si attestava al 5,8% degli impieghi. "Mentre questo è ancora al di sopra della media per i grandi gruppi bancari italiani, BPS non è più un valore anomalo", afferma Scope, che ha anche una. La redditività è infatti rimasta resiliente nel 2020 e ha registrato un forte rimbalzo nel 2021.Il miglioramento della valutazione di sostenibilità a lungo termine di Scope da "lagging" a "ideveloping" riconosce i progressi del gruppo nelaziendale, inclusa la recentee la riorganizzazione manageriale. "La trasformazione societaria si è conclusa a dicembre 2021 e non ha comportato un indebolimento materiale del profilo finanziario del gruppo", viene sottolienato.Sebbene basso per gli standard internazionali, il", viene evidenziato. Entrate stabili, buona efficienza dei costi, un livello moderato di perdite sui prestiti e la mancanza di ingenti costi di ristrutturazione una tantum l'hanno aiutata a mantenere una bottom line positiva nell'ultimo decennio. "Questo lo distingue da molti peers, che hanno richiesto iniezioni di capitale", afferma Scope.