Albertsons crolla in borsa su guidance deludente

(Teleborsa) -, uno dei più grandi rivenditori di prodotti alimentari e farmaci negli Stati Uniti, è. L'azienda si aspetta vendite comparabili in crescita del 2-3%, un EBITDA rettificato compreso tra 4,15 miliardi e 4,25 miliardi di dollari e un utile netto rettificato per azione compreso tra 2,70 e 2,85 dollari per azione. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi per 71,1 miliardi di dollari e un utile per azione di 2,95 dollari.La catena di supermercati ha registratodi 17,4 miliardi di dollari durante le 12 settimane terminate il 26 febbraio 2022, rispetto ai 15,8 miliardi durante le 12 settimane terminate il 27 febbraio 2021. L'è stato di 436,8 milioni di dollari, o 0,75 dollari per azione, rispetto a 347,2 milioni di dollari, o 0,60 dollari per azione, di un anno fa. Il consensus era per ricavi di 16,7 miliardi di dollari e un utile per azione di 0,64 dollari.Seduta negativa per, che si posiziona a 33,19 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 32,29 e successiva a 31,38. Resistenza a 35,91.