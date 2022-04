Brainard (FED): moderazione inflazione beni "core" è gradita

(Teleborsa) - Siccome isono stati responsabili di quasi la metà dell'aumento dell'inflazione statunitense nell'ultimo anno, ", e cercherò di vedere se continueremo a vedere una certa moderazione nei mesi a venire". Lo ha detto, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, in un'intervista al Wall Street Journal, dopo la diffusione dei dati sull'inflazione USA nel mese di marzo.L'economista statunitense ha sottolineato che c'è stata una certa pressione al rialzo nei prezzi dei servizi di base e nelle tariffe aeree, ma c'è stata una certa moderazione negli affitti. ", ma guarderò attentamente per una continuazione di questo tipo di pattern, con una moderazione dell'inflazione e un numero in calo di categorie che vedranno aumenti di prezzo fuori misura nei prossimi mesi", ha aggiunto.In ogni caso, "e abbassare l'inflazione sarà il nostro compito più importante", ha concluso Brainard.