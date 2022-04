Piaggio, balzo in borsa su giudizio analisti

Piaggio

big delle due ruote

(Teleborsa) -in borsa per, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan. Il titolo, uno dei migliori dell'intero listino, beneficia del fatto che il brokercon la raccomandazione "" e un prezzo obiettivo di 3,4 euro per azione.Spicca il volo la, che si attesta a 2,496 euro per azione, con un. Nel corso della mattinata ha anche toccato un massimo di 2,536 euro per azione. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,539 e successiva a quota 2,629. Supporto a 2,449.