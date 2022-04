Tesla, ricavi per 18,8 miliardi e margini record in 1° trimestre

Tesla

(Teleborsa) - Ledisono cresciute dell'81% su base annua nel primo trimestre 2022 a 18,8 miliardi di dollari. La crescita è stata trainata dall'aumento delle consegne di veicoli, dall'aumento del prezzo medio di vendita e dalla crescita in altre parti del business. Ilè migliorato a 3,6 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell'anno, con un margine operativo del 19,2%. L'è stato di 3,22 dollari. La liquidità di fine trimestre, i mezzi equivalenti e i titoli negoziabili a breve termine sono aumentati a 18 miliardi di dollari nel primo trimestre, trainato principalmente daldi 2,2 miliardi di dollari, parzialmente compensato dal rimborso del debito di 2,1 miliardi di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,26 dollari su ricavi per 17,8 miliardi di dollari.I ricavi delhanno raggiunto i 16,86 miliardi di dollari, in crescita dell'87% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I margini lordi del settore automobilistico sono balzati a un record del 32,9% con Tesla che ha registrato un profitto lordo di 5,54 miliardi di dollari nel suo segmento principale. Ihanno rappresentato 679 milioni di dollari di entrate automobilistiche per il trimestre.Con riferimento all'outlook, Tesla ha dichiarato che ha in programma di "il più rapidamente possibile". In un orizzonte pluriennale, prevede di raggiungere una crescita media annua del 50% nelle consegne di veicoli. "Le nostre fabbriche hanno funzionato al di sotto della capacità per diversi trimestri poiché laè diventata il principale fattore limitante, che probabilmente continuerà per il resto del 2022", viene sottolineato. Sebbene la casa automobilista continui a spingere sull'innovazione come leva per ridurre i costi di produzione, nel tempo si aspetta che i profitti relativi all'hardware saranno accompagnati da un'accelerazione dei