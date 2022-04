TIM dà il via a efficientamento e razionalizzazione centrali iniziando da Torino

TIM

(Teleborsa) -ha dato il via al processo di, partendo da quella di, una delle più grandi d’Italia, che gestisce diverse migliaia di collegamenti voce e dati. Ladi 5mila mq è stataed al suo posto è stata realizzata,, in grado di garantire gli stessi livelli di servizio cone con conseguenti benefici in termini di impatto ambientale.L’operazione è stata possibile grazie all’impiego die al, che consente di ottimizzare gli spazi dedicati agli impianti di telecomunicazioni, soprattutto nelle grandi realtà urbane.Il trasferimento dalla vecchia alla nuova struttura è statoed ha consentito ladi circa 54 mila mq, compresi gli uffici, che sono stati trasferiti in altre strutture aziendali a Torino.E' stato possibilealto oltre 60 metri, costruito ad inizio anni ‘90, che è stato sostituito da un’antenna di dimensioni estremamente ridotte, in linea con gli attuali standard tecnologici, posizionata su un edificio attiguo al precedente.Ildelle centrali, che interesserà, soprattutto nelle grandi città, conferma l’attenzione del Gruppo nell’adottare tecnologie all’avanguardia anche per la riduzione dei costi e dell'impatto ambientale.