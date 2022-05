Cina: surplus commerciale aprile a 51,1 miliardi. Export sopra attese

(Teleborsa) - I numeri sulla bilancia commerciale in Cina mostrano un, in aumento rispetto ai 47,38 miliardi di marzo e superiori ai 50,56 miliardi attesi dagli analisti.Secondo i dati diffusi dalle Dogane,dei mercato che erano per un incremento del 3,2% e dopo il +14,7% di marzo. L'import, invece, è rimasto invariato ad aprile, contro il -0,1% del mese precedente e il -3% atteso dal consensus.