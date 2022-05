USA, Empire State index maggio crolla a -11,6 punti

(Teleborsa) - Crolla, contro attese per calo contenuto,, che si è portato aa -11,6 punti dai 24,6 punti di aprile. Il dato è di gran lunga peggiore delle stime degli analisti, che erano per una discesa fino a 17 punti. Quella di maggio è la seconda lettura negativa degli ultimi tre mesi.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello delindica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suipeggiora di 33,9 punti a quota -8,8, mentre quella sullediminuisce a -15,4 (da 34,5 punti) e quella sullescende a 7,9 punti (da 13,6 punti).