Lululemon alza guidance dopo primo trimestre oltre le attese

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq, ha registratopari a 1,61 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato l'1 maggio 2022), in aumento del 32%. I ricavi netti sono aumentati del 32% in Nord America e del 29% a livello internazionale. Letotali sono aumentate del 28%, le vendite comparabili in negozio del 24%. L'è stato di 190 milioni di dollari, contro i 145 dello stesso periodo dello scorso anno. L'è stato di 1,48 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,43 dollari su ricavi di 1,53 miliardi di dollari."I nostri team continuano a fornire solide prestazioni finanziarie mentre- ha commentato la CFO Meghan Frank - Sebbene non siamo immuni da queste sfide, il nostro, l'equilibrata strategia di crescita e un approccio unico all'innovazione consentono i risultati positivi che stiamo riportando oggi e che prevediamo per l'intero anno".Per l', la società prevede che isaranno compresi tra 7,61 miliardi di dollari e 7,71 miliardi di dollari, rappresentando un tasso di crescita annuale composto in tre anni dal 24% al 25% e in aumento rispetto alla precedente previsione di 7,49-7,62 miliardi di dollari. Stima anche unper il 2022 tra 9,42 dollari e 9,57 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 9,15-9,35 dollari.