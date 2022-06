DocuSign crolla al nasdaq su perdita trimestrale

Docusign

Nasdaq 100

Docusign

Docusign

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 23,15% sui valori precedenti. A pesare sul titolo dell'azienda di San Francisco il rosso del primo trimestre in aumento.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 69,88 USD e primo supporto individuato a 64,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 75,4.