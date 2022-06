Iveco e Iveco Bus per "Arena del Futuro": verso un sistema di mobilita` a zero emissioni e wireless

Iveco Group

(Teleborsa) - Dimostrare l'efficacia e l'efficienza dell'alimentazione di veicoli elettrici mediante carica induttiva dinamica senza contatto. Questo l'obiettivo del– a cui partecipano, insieme ad aziende industriali, universita` e istituzioni internazionali, anche, i marchi di veicoli commerciali e autobus di– presentato oggi a Chiari (BS), nel. Lanciato a maggio 2021, il progetto è coordinato daViaggiando su corsie dedicate, i mezzi – spiega Iveco Group in una nota – si ricaricano grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l'asfalto che trasferiscono direttamente l'energia necessaria alle batterie di bordo.ha contribuito al progetto con unsu cui sono state integrate le apposite tecnologie di connettivita` e ricarica. Il mezzo ha svolto i test percorrendo un anello asfaltato di un chilometro alimentato tramite ricarica induttiva raggiungendo velocita` fino a oltre i 70 km/h e ricaricando una potenza elettrica di 75 kW. Le estese condizioni di test – spiega la nota – riproducono molto bene la realta` e rendono anche per questo unico il progetto "Arena del Futuro".Tra i vantaggi della ricarica dinamica a induzione figurano, una forte riduzione della quantita` di batterie necessarie, una maggior efficienza energetica del veicolo, migliorando capacita` di carico merci e persone, un aumento della vita media della batteria stessa e una riduzione dei tempi di sosta per ricarica. La tecnologia che si sta sperimentando diventa potenzialmente unper tutte le tipologie di veicoli elettrificati, automobili, bus e mezzi pesanti, e si applica sia ai veicoli elettrici sia a quelli a celle a combustibile."La nostra azienda e` piu` che mai impegnata nel sostenere la transizione energetica ed e` stato quindi per noi naturale collaborare a questo progetto, apportandovi l'esperienza di milioni di chilometri percorsi in situazioni reali da centinaia di autobus elettrici – ha dichiarato–. Inoltre, la tecnologia di ricarica a induzione ha potenzialita` molto interessanti anche per i veicoli commerciali e potrebbe posizionarsi come un'efficace base infrastrutturale di qualsiasi sistema di mobilita` elettrica, non solo per i veicoli puramente elettrici. Continueremo nella sperimentazione, convinti che questa tecnologia, grazie ai vantaggi che offre a tutti gli utenti, possa contribuire efficacemente al passaggio a una mobilita` a zero emissioni".