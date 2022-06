Credem avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Credem

(Teleborsa) -ha comunicato l'in esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022.Il programma ha lo scopo di acquistare azioni ordinarie Credito Emiliano per la copertura dei piani di compenso basati su strumentifinanziari da destinare alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche e del "personale più rilevante" del gruppo bancario, approvati dall’Assemblea ordinaria in conformità alla vigente normativa.L’acquisto potrà avere ad oggetto un numerodi(pari a ca. lo 0,44% del capitale sociale), acquistabili al. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 28 aprile 2022, data della delibera assembleare.Sul listino milanese, oggi, in forte ribasso, che chiude la seduta con un -4,64%.