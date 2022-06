Lindner (Germania): non c'è necessità di innervosirsi per allargamento spread

(Teleborsa) - "" che stanno circolando in questi giorni sullain conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE). "L'eurozona è stabile, l'unione monetaria ha una costituzione robusta, sono fiducioso che supereremo ogni situazione critica: naturalmente vediamo alcuni aumenti degli spread tra gli Stati, ma non c'è bisogno di essere preoccupati, nervosi". Lo ha affermato il, riesponendo alle domande dei giornalisti."Sì,- ha spiegato - Se si guarda con una prospettiva di lungo termine, tassi e spread di oggi sono più bassi di alcuni anni fa. Non c'è necessità di innervosirsi. La nostra unità e le nostre istituzioni mi rendono fiducioso che supereremo qualunque criticità".Quanto alle politiche di bilancio, il compito attuale dei governi è quello di ridurre deficit, secondo il ministro tedesco. Quando gli è stato chiesto se l'Italia si trova in una situazione particolare e se ha messaggi specifici da lanciare, ha risposto: "Non do consigli ad altri, parlo per la Germania:e noi ridurremo il nostro deficit tornando alle regole nazionali l'anno prossimò."La- ha spiegato - e noi dobbiamo assumere la nostra responsabilità come ministri delle finanze riducendo i deficit, tornando a un percorso credibile di riduzione del debito e così possiamo salvaguardare la fiducia dei mercati e la stabilità di bilancio".