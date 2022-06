Leonardo, accordo per la fusione di Rada in Drs

Leonardo

(Teleborsa) - Leonardo Drs, controllata statunitense di, e Rada Electronic Industries hanno firmato un accordo vincolante per la fusione di Rada in Leonardo Drsdi quest’ultima.Per effetto della fusione, si legge in una nota, Leonardo Drs acquisirà il 100% del capitale sociale di Rada in cambio dell’assegnazione a favore degli attuali azionisti di Rada del 19,5% circa nella Leonardo Drs di cui Leonardo, tramite la propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà a possedere l'80,5%.L’operazione è tra l’altro soggetta all’approvazione degli azionisti di Rada e all’ottenimento di alcuni nullaosta regolamentari. Al perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del corrente anno, Leonardo Drs sarà quotata(borsa di Tel Aviv) con il simbolo "DRS".