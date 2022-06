Lockheed Martin si aspetta più ordini F-35 in Europa

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo,, il caccia scelto come il sistema d'arma più idoneo per le prime linee operative di molte nazioni alleate. In particolare, il colosso statunitense ha detto che potrebbe consegnare ie si aspetta più ordini per l'aereo in Europa, poiché la Grecia e la Repubblica Ceca hanno espresso un interesse significativo.", ha detto ai giornalisti J.R. McDonald, vicepresidente dello sviluppo dell'F-35 presso Lockheed Martin, in una conferenza stampa alla fiera ILA Berlin Air Show, secondo quanto riporta Reuters.