Eventi e scadenze del 23 giugno 2022

(Teleborsa) -Consiglio Europeo e Euro-Summit - Al Consiglio Europeo e all'Euro-Summit, che si svolge a Bruxelles, partecipa anche il Presidente del Consiglio, Mario DraghiBCE - Bollettino economicoAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all' Auditorium della Conciliazione per la Sessione inaugurale della 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo sviluppoIntesa Sanpaolo - Distretti Industriali tra Post-Pandemia e Conflitto - Conferenza stampa in occasione della pubblicazione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali 2021. Intervengono Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo, Fabrizio Guelpa Responsabile Industry & Banking Research, Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Conclusioni di Gian Maria Gros-Pietro Presidente Intesa Sanpaolo2021.Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio11.00 - Anac - Presentazione Relazione annuale - Il Presidente dell'Anac, Giuseppe Busia presenta, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati, la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2021Tesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione Piano Industriale 2022-2026- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti