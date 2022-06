Mutui, in aumento richieste a tasso variabile con cap

(Teleborsa) - I tassi in aumento stanno facendo preoccupare gli italiani in quanto le rate, per chi ha già in essere uno mutuo a tasso variabile stanno iniziando ad alzarsi. Questo trend globale al rialzo, spinto dall'inflazione, non è un fattore inatteso, ma è già iniziato qualche mese fa. Preoccupa anche l'annuncio da parte della BCE di un primo rialzo dei tassi a luglio, seguito da uno più consistente a settembre. È quanto mette in evidenza l'il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne.L'riguarda sia i mutui a tasso fisso sia quelli a tasso variabile. Siamo prossimi alla fine dell'era dei tassi negativi e che la tendenza in salita per i tassi variabili è solamente appena iniziata, mentre per i fissi è già in uno stato più avanzato. Ad esempio, il tasso fisso, ancorato all'indice IRS, è gradualmente salito in pochi mesi. È in risalita anche l'Euribor, a cui è legato il tasso variabile. Per ora tiene, ma le previsioni sono che torni in territorio positivo già il prossimo mese.Anche leche dovevano portare nuova linfa vitale al settore, sono state limitate nella propria efficacia dall’aumento dei tassi che ha portato tutte le banche a sospendere l’offerta di mutui a tasso fisso con garanzia consap in quanto – evidenzia il report – gli Istituti di credito hanno scelto di evitare di erogare mutui a tasso fisso a margini nulli o in perdita, eliminando del tutto questo tipo di offerta.Nel mese di giugnoha sospeso l'offerta a dei mutui consap a tasso fisso e ha aumentato i tassi fissi fino a 35 punti base;ha sospeso l'offerta dei mutui consap a tasso fisso;ha ridotto gli spread sui tassi fissi da 15 a 25 punti base;ha aumentato gli spread dei mutui a tasso variabile da 10 a 20 punti base;ha aumentato i tassi fissi da 20 a 50 punti base e ha aumentato gli spread dei tassi variabili fino a 19 punti base;ha aumentato i tassi fissi da 22 a 40 punti base;ha aumentato i tassi fissi da 10 a 30 punti base e ha aumentato gli spread da 5 a 15 punti base.In tale scenario l'Osservatorio rileva, a giugno, unIl– evidenzia l'indagine – è stato spinto dallache prevede un cap massimo del 2,60% per i mutui con LTV fino all'80% di fatto paragonabile se non inferiore al corrispondente tasso fisso offerto dalla stessa banca. In generale, per valutare i variabili con cap non bisogna guardare solo al TAEG, è importante – spiega MutuiSupermarket – tenere conto della soglia cap prevista dal prodotto: infatti tanto più bassa è la soglia cap e tanto maggiore sarà la protezione offerta dal prodotto dai futuri aumenti dei tassi, garantendo un maggiore risparmio.La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di giugno 2022 registra un aumento dello 0,29% attestandosi a 2,13%. Il Minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0,01%. L'analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di giugno 2022 registra una media di -0,31% in aumento dello 0.08%. Il Minimo è stato registrato a dicembre 2021: -0,58%.A livello nazionale la finalità acquisto conferma anche a giugno di aver pienamente battuto la surroga raggiungendo l'86% del totale complessivo delle domande. Il tasso più richiesto è ancora il fisso al 60%, ma il variabile è in crescita al 26%; il variabile con cap si attesta al 12%. Generalmente la durata supera i 25 anni (48%). In riferimento all'importo, quello maggiormente richiesto va dai 100 ai 150 mila euro (36%). Per quanto riguarda la fascia d'età, vince quella compresa fra i 26 e i 35 anni, includendo anche quella sotto i 25 anni (50%). La classe di reddito predominante va dai 1.500 ai 2 mila euro (30%).