Covid, più contagi ma con più tamponi effettuati: in forte calo il tasso di positività

(Teleborsa) - Sono 83.555 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del(ieri erano stati 24.747). Le vittime sono invece 69, in leggero aumento rispetto alle 63 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari,con il tasso di positività all'11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di ieri. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di ieri.In base ad un'analisi condotta dall'(Agenas) aggiornata al 27 giugno 2022, dopo oltre tre settimane di stabilità, sale di un punto percentuale – tornando al 3% – la percentuale di posti nelleoccupata da pazienti con Covid-19, lo stesso valore che segnava esattamente un anno fa, quando però di questi tempi girava una variante molto meno contagiosa.