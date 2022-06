Da price cap a grano, Draghi in pressing

(Teleborsa) -il Presidente del Consiglioi fissa il perimetro dell'azione, ribadito anche dai leader nella bozza della dichiarazione finale del"Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia, sottolinea ilin pressing per convincere gli scettici a imboccareonsentirebbe infatti di ridurre i finanziamenti a Mosca contrastando una delle principali causeQuella che sta affrontando oraprovocata dal sistema economico Ue dall’interno,prodotta (non solo) ma in larga parte dai rincari dell’energia. Rincari che, se non limitati rapidamente provocano un pericolosdal quale è difficile riprendersi, esattamente come sta accadendo per il gas.Tanto più chepuò contare sulla sponda degli. "Putin spera che qualcuno nel G7 e nella Nato si divida, ma non è affatto accaduto e non accadrà”, ha assicurato Biden annunciando lo stanziamento di 600 miliardi di dollari da qui al 2027 per investimenti nelle infrastrutture nel mondo. Sul price cap per il petrolio ha aperto anche Parigi, più cauto per ora il Presidente del consiglio Ue Michel il quale ha spiegato che l'obiettivo èDa Elmau in Germania, Draghi ha anche invitato