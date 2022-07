Giappone, Tankan: peggiora sentiment imprese nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Sentiment in calo per le imprese giapponesi. E' quanto emerge da sondaggio trimestrale dallaNel 2° trimestre, l'indice Tankan relativo alleè sceso infatti a 9 punti da 14 punti e risulta anche inferiore alle attese degli analisti (13 punti).Quello dellesi è portato a 0 punti da 3 contro i -3 punti attesi, mentre quello dellemanifatturiere è stabile a -4 (atteso -5) e dellea 13 da 9 (atteso 7).Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.