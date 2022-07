S&P, l'inflazione persistente mette alla prova il settore dei beni di consumo in Europa

(Teleborsa) - A livello globale, i produttori didevono far fronte a incrementi continui deie di, che vengono trasferiti sui consumatori. Stanno cercando di assicurarsi le forniture e di ridurre i costi, ma le criticità sulle supply chain continuano a ostacolare le soluzioni volte a garantire l'efficienza operativa. È quanto si legge in un rapporto di Standand & Poors Nonostante il trasferimento di prezzi più alti sui retailer e sui consumatori finali, gli ultimi bilanci dei produttori europei di beni di consumo oggetto di rating dimostrano che, finora, essi hanno saputo difendere con successo le rispettive posizioni di mercato.La fiducia e la spesa dei consumatori iniziano però a indebolirsi, a causa del rallentamento della crescita economica, della maggiore incertezza geopolitica e del persistere dell', anche per icome il carburante, l'energia e i generi alimentari.didei beni di consumo sono dunque destinati a diminuire nei prossimi trimestri, poiché i consumatori – in particolare le famiglie a reddito medio-basso – taglieranno gradualmente le spese discrezionali e faranno maggiore attenzione ai prezzi per far fronte al calo dei redditi reali. I consumi domestici resisteranno anche in un contesto di recessione, poiché si cercherà di limitare la spesa per i pasti fuori casa.Negli ultimi mesi S&P ha adottatodi rating negative su circa il 10% delle società oggetto di rating attive nel settore dei beni di consumo dell’area EMEA, a causa dei costi elevati e delle interruzioni sulle, che ne hanno indebolito la redditività. La maggior parte di tali azioni riguarda società con rating “BB” o “B” e attive neipiù esposti al rialzo dei prezzi delle materie prime, come gli alimenti confezionati e i prodotti per l’igiene personale.