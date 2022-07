TIM premia i vincitori della Noovle Cloud Challenge

TIM

(Teleborsa) - Sono stati annunciati oggi a Torino, presso le Officine Grandi Riparazioni, i vincitori della '' promossa da, attraverso la cloud company Noovle, per selezionare le migliori giovani promesse nell'ambito del cloud e dell'intelligenza artificiale.Si tratta di un'iniziativa di open innovation di TIM che ha registrato un grande interesse: tra più di, ne sono state selezionate oltre 90 di cui 41 sono state ammesse alla fase finale. Tra queste sonoLe aziende premiate potranno accedere alche offre risorse e strumenti per ampliare e potenziare il business, consolidando la collaborazione tra le aziende per lo sviluppo di use case e soluzioni innovative.L'obiettivo della challenge era quello dipiù innovative in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell'Intelligenza Artificiale per offrire soluzioni in diversi ambiti: E-Health, per ottimizzare l'efficienza e la gestione dei servizi lungo la filiera della salute; Sostenibilità, per ridurre le emissioni di Co2 e l'utilizzo dei combustibili fossili; Containerizzazione, per supportare un'architettura cloud basata su microservizi.Il luogo in cui si è svolto l'incontro, le OGR, è anche la sede del Centro di Eccellenza per il Cloud e l'Intelligenza Artificiale, inaugurato lo scorso dicembre da Noovle, Google Cloud e Intesa Sanpaolo nell'ambito del progetto Opening Future, studiato per accrescere le competenze digitali di cittadini, studenti, startup e imprese.