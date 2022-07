Halliburton, balzo dell'utile in Q2 grazie a forte domanda settore

Halliburton

(Teleborsa) -, una delle più grandi società fornitrici di prodotti e servizi per l'industria energetica, ha registrato unper il secondo trimestre del 2022, escluse le svalutazioni e altri oneri, di 442 milioni di dollari, o 0,49 dollari. Ciò si confronta con l'utile netto rettificato per il primo trimestre del 2022 di 314 milioni di dollari, o 0,35 dollari per azione diluita. Lesono state di 5,1 miliardi di dollari, rispetto ai ricavi di 4,3 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022. Gli analisti, secondo i dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,45 dollari su ricavi per 4,70 miliardi di dollari."Il fatturato totale dell'azienda è cresciuto del 18% in sequenza, poichée l'utile operativo rettificato è cresciuto del 35% con una forte performance dei margini in entrambe le divisioni", ha commentato Jeff Miller, presidente e CEO."Mi aspetto che i mercati internazionali sperimenteranno più anni di crescita e sono fiducioso che Halliburton sia- ha aggiunto - Abbiamo un portafoglio tecnologico leader, la giusta presenza geografica e nuove opportunità di linee di servizio che si allineano perfettamente con la nostra strategia per fornire una crescita internazionale redditizia".