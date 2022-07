Spread in calo fino a 194 punti: mercato scommette su fiducia a Draghi

(Teleborsa) -, che scivola sotto i 200 punti, confermando che ilal Premier. Parlando in modo franco all'Aula di Palazzo Madama,ha affermato che serve une che le sfide che l'Italia deve affrontare richiedonoSiamo qui in quest'Aula solo perché gli italiani lo hanno chiesto.", ha ribadito Draghi.Ilfra BTP decennale e Bund, durante l'intervento in Senato,a fronte di un rendimento del titolo decennale italiano in calo al(-14,1 punti)., ma la differenza è meno marcata e pari in media ai 6 punti base: il differenziale spagnolo si assesta a 116,9, quello portoghese a 108,6, quello greco a 215,6 e quello francese a 56,6.Naturalmente influenza gli spread ancheche dovrebbe annunciare domani un aumento dei tassi di interesse di 25 o addirittura 50 punti base ed i dettagli del nuovo strumento anti-Spread.