Travelers, utili in calo su maggiori perdite per catastrofi

Travelers

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha registratoa 9,020 miliardi di dollari neldel 2022, in crescita dell'11% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. La società ha registrato undi 551 milioni di dollari, o 2,27 dollari per azione diluita, rispetto a 934 milioni di dollari, o 3,66 dollari per azione diluita, nello stesso trimestre dell'anno precedente.L'nel trimestre è stato di 625 milioni di dollari, o 2,57 dollari per azione diluita, rispetto a 879 milioni di dollari , o 3,45 dollari per azione diluita, nel trimestre dell'anno precedente. Il reddito core è diminuito principalmente a causa di, reddito netto da investimenti inferiore e un guadagno di sottoscrizione inferiore. Gli analisti si aspettavano un utile di 1,97 dollari per azione, secondo i dati Refinitiv.