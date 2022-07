Spindox diventa partner di Hootsuite per Italia e Spagna

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha, società canadese leader mondiale nel mercato dei servizi e dei prodotti per il social media management, diventandoL'intesa prevede che Spindox potrà forniredell'utilizzo degli strumenti di Hootsuite. La piattaforma Hootsuite integra una serie di servizi per la gestione professionale dei social media, consentendo di collegare molti account e di amministrarli centralmente.Le attività di supporto ai clienti nella configurazione e nell'utilizzo di Hootsuite - spiega una nota - saranno curate dalche presidia i servizi di digital experience, online marketing e visual & content strategy per i clienti del gruppo.