Future USA positivi nella settimana della Fed

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.Domani,, il comitato di politica monetaria della banca centrale americana. La Federal Reserve, come da attese,: l'attesa è per un aumento dei tassi di 75 punti base, anche se sono emerse previsioni di un possibile ritocco di 100 punti.Nel frattempo, il contratto sul Nasdaq guadagna lo 0,24% a 12.425,60 punti mentre quello sullo S&P500 avanza dello 0,40% a 3.977,40 punti. Bene inoltre il derivato sul Dow30 che balza dello 0,44% a 32.041.60 punti.