(Teleborsa) -. Secondo quanto comunicato in via preliminare dal Bureau of Census statunitense, lehanno registrato a giugno un% a 896 miliardi di dollari. Il dato si confronta con il +1,9% precedente e con il +1,5% del consensus.Lesi sono attestate a 723 miliardi di dollari, registrando undopo il +1,6% rivisto del mese precedente.