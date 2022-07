Eni, perforato e testato con successo il pozzo Baleine East 1X nel blocco CI-802 in Costa d’Avorio

Eni

(Teleborsa) -ha perforato con successo il, il primo pozzo di esplorazione nel blocco CI-802 e la seconda scoperta sulla struttura, nell’offshore della Costa d’Avorio. I risultati eccellenti hanno permesso di aumentare del 25% i volumi diin posto del campo di Baleine, che sono ora stimati in 2,5 miliardi di barili di olio e 3,3 trilioni di piedi cubi (TCF) di gas associato.Baleine East 1X è stato perforato nel, operato da Eni (90%), insieme al partner(10%), utilizzando l’impianto per acque profonde Saipem 12000. Il pozzo ha raggiunto la profondità finale di 3.165 m, in una profondità d’acqua di circa 1.150 m. Baleine East 1X si trova a circa 5 Km a est del pozzo di scoperta Baleine 1X, nell’adiacente blocco Baleine CI-101, e rappresenta lanel blocco CI-802 confermando l’estensione del campo di Baleine.Il pozzo, oggetto di una intensa campagna di acquisizione dati, ha confermato la presenza di una colonna continua di circa 48 m di olio in rocce-serbatoio con buone proprietà. Dalè stato successivamente realizzato un dreno orizzontale di 850 m di lunghezza, oggetto di una prova di produzione che ha confermato un potenziale di almenoe 14 milioni di standard cubic feet al giorno di gas associato.Le attività sul campo di Baleine proseguiranno con la perforazione di un terzo pozzo che assicurerà, assieme agli altri due già perforati, lo start up accelerato della, confermando il first oil nel primo semestre del 2023, a un anno e mezzo circa dal pozzo di scoperta Baleine 1X, a riprova del successo del modello di sviluppo fasato e fast-track distintivo di Eni. I risultati del pozzo Baleine East 1X consentiranno inoltre l’ottimizzazione delle ulteriori fasi di sviluppo delOltre ai blocchi CI-101 e CI-802, sui quali insiste il campo di Baleine, Eni possiede partecipazioni in altri cinque blocchi nel: CI-205, CI-501, CI-504, CI-401 e CI-801, tutti con lo stesso partner Petroci Holding.