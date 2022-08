Il petrolio rimbalza alla vigilia del meeting dell'OPEC+

(Teleborsa) - Dopo i forti cali delle ultime due sedute,, alla vigilia di un(la formazione allargata del cartello dei paesi produttori di petrolio) che potrebbe non portare a un ulteriore aumento dell'offerta di greggio, a causa dei timori che una possibile recessione globale possa limitare la domanda di energia. Nelle ultime ore si è aggiunta l'incognita del, a causa delle visita a Taiwan della presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Pelosi.L'OPEC e i suoi alleati non hanno segnalato chiaramente le loro intenzioni per il meeting di domani, in particolare in merito alle. L'eccedenza potrebbe essere declassata a 800.000 barili al giorno per il 2022 rispetto a 1 milione di barili al giorno nell'ultima analisi prima della riunione del gruppo del 30 giugno, secondo un rapporto di mercato rilasciato dalla segreteria dell'OPEC ai delegati e visto da S&P Global Commodity Insights.Alle 19.50 ora italiana, i futures sul greggiodi ottobre 2022 hanno raggiunto i 101,65 dollari al barile, in rialzo di 1,54 dollari o dell'1,50%. I futures sul greggio statunitense(WTI) di settembre 2022 scambiano in aumento di 1,52 dollari, o dell'1,68%, a 95,47 dollari al barile."Undi approvvigionamento dell'OPEC+- ha commentato Noah Barrett, Research Analyst di Janus Henderson - Diversi membri dell'organismo stanno producendo un quantitativo minore delle loro quote, il che suggerisce una reale incapacità di aumentare l'offerta. La capacità di riserva si trova effettivamente in due paesi (Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) e non è chiaro quanto questi siano disposti ad aumentare la produzione. Con i prezzi del Brent in calo rispetto ai massimi storici, è, anche se paesi come gli Stati Uniti hanno chiesto all'Arabia Saudita di aumentare l'offerta".Intanto, secondo il Financial Times, Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna starebbero di fatto frenando sui loro propositi di. Avrebbero infatti rinviato almeno al prossimo anno l'estromissione del greggio russo dal mercato delle assicurazioni sul trasporto marittimo, temendo problemi su approvvigionamenti globali e sicurezza energetica, scrive il quotidiano britannico.