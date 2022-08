Ariston avvia buyback a servizio dei programmi di incentivazione

Ariston

(Teleborsa) -, gruppo attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha annunciato(approvato contestualmente ai risultati del primo semestre 2022 ) destinato ad adempiere agli obblighi derivanti da programmi di incentivazione di lungo termine.L'autorizzazione è relativa all'acquisto, tramite una o più operazioni, di azioni dal 3 agosto 2022 al 3 febbraio 2024. È previsto che gli acquisti avvengano per un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni di Ariston, e unAriston. L'importo massimo destinato al programma è di 16,5 milioni di euro, per un numero massimo di azioni Ariston da acquistare pari a 1.500.000.