CDP sottoscrive emissione a favore di Banco BPM per sostenibilità imprese e PMI

(Teleborsa) -annuncia la sottoscrizione di unaa favore di Banco BPM, per sostenere l’accesso al credito delle aziende italiane di minori dimensioni e agevolarne la transizione verso un modello di economia sostenibile, migliorando anche le prospettive occupazionali.L’iniziativa è in linea con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP che punta, in piena sinergia e complementarità con il sistema bancario, a una sempre maggiore vicinanza alle imprese con l’obiettivo di promuoverne e agevolarne gli investimenti. L’iniziativa consolida anche la collaborazione tra le due istituzioni e consente di mettere a disposizione nuova finanza nell’ambito del programma Investimenti Sostenibili 2020-2023 di Banco BPM da 5 miliardi, che punta alla promozione dei principi ESG.Le risorse saranno impiegate per concedereitalianesul territorio nazionale. In particolare, le risorse di CDP saranno impiegate su progetti focalizzati sull’delle imprese, sulle iniziative di(finanziamenti per migliorare la classificazione energetica degli immobili) e suche rispettino i criteri definiti dalla tassonomia europea.La nuova finanza potrà, inoltre, essere(Fondo di Garanzia). I finanziamenti erogati, che avranno une scadenza minima non inferiore a 18 mesi, potranno sostenere gli investimenti sostenibili di circa 1.000 fra PMI e Mid-Cap.