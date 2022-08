Alibaba verso "primary listing" sulla Borsa di Hong Kong

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'e-commerce, ha ricevuto il. La data di entrata in vigore della conversione dovrebbe essere prima della fine del 2022. La società, "a tempo debito farà un ulteriore annuncio sulla data" e ricorda che in quel momento sarà quotata alla Borsa di Hong Kong e al New York Stock Exchange (NYSE).Alibaba è quotata principalmente al NYSE da settembre 2014. Dalla quotazione secondaria a Hong Kong nel novembre 2019, "c'è stato unalla Borsa di Hong Kong", sottolinea la osicetà.Data la presenza sostanziale delle sue operazioni commerciali nell'area Greater China e il nesso tra Hong Kong e le principali operazioni commerciali nella Greater China, prevede che la conversione a primary listing a Hong Kong consentirà "di".