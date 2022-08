Ue, la "locomotiva" Germania non corre più

(Teleborsa) -sono, come ha detto il ministro delle Finanze tedescoÈ quanto si legge in un'analisi deldal titoloLa, si legge sul quotidiano britannico,unacheOltree al, "e unapesanosulL'aspetto più preoccupante è. Se in altre fasima non l'industria, e viceversa, adesso "questa".Mentresi legge sul Ftuna, grazie a un boom trainato dal turismo, la Germania deve confidare di più sulla, ma con i consumatori alle prese con un'inflazione molto elevata, la spesa e la fiducia si sono indebolite. Lerispetto all'anno scorso:Tra il primo e il secondo trimestre, evidenzia il quotidiano londinese, la Germania "si è arrestata, mentre l'eurozona nel complesso è cresciuta dello. Lo scorso mese il, la maggiore revisione al ribasso tra tutti gli altri Paesi".che molti