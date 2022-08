OVH scivola dopo annuncio addio CFO

OVH

(Teleborsa) - Si muove in forte ribassoche mostra un -4,11%.A pesare sulle azioni dell'azienda di web hosting la notizia che il CFO, Yann Leca, lascerà l'azienda alla fine di ottobre.Leca secondo quanto si apprende avrebbe deciso di dare una nuova direzione alla sua carriera professionale e lascerà l'azienda dopo l'annuncio dei risultati finanziari per l'anno fiscale 2022. Un processo di reclutamento è attualmente in procinto di ricoprire la sua posizione."Durante diversi anni di continua e proficua crescita, durante i quali la nostra azienda ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la nostra storica e vincente IPO, Yann ha contribuito con eccellenza a fare di OVHcloud il più grande cloud provider europeo a livello internazionale. In particolare, lascia un team strutturato e competente di professionisti della finanza", ha commentato lo specialista francese del cloud.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,81.