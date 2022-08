Salesforce taglia guidance per intero esercizio. Annuncia buyback

Salesforce

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, ha registrato unpari a 7,72 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 luglio 2022), in aumento del 22% su base annua e del 26% a valuta costante. I ricavi dasono stati di 7,14 miliardi di dollari, con un aumento del 21% a/a. Isono stati di 0,58 miliardi di dollari, con un aumento del 35% a/a.IlGAAP del secondo trimestre è stato del 2,5%, mentre il margine operativo non GAAP è stato del 19,9%. L'diluito GAAP del secondo trimestre è stato di 0,07 dollari e l'EPS diluito non GAAP è stato di 1,19 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,02 dollari su ricavi per 7,69 miliardi di dollari."Abbiamo avuto un altro trimestre forte, con un fatturato di 7,7 miliardi di dollari in crescita del 22% anno su anno e del 26% a valuta costante, a dimostrazione della durabilità del nostro modello di business - ha affermato Marc Benioff, Salesforce Chair e Co-CEO - E siamo entusiasti diper continuare a fornire un valore incredibile al nostro azionisti sulla nostra strada verso 50 miliardi di dollari di entrate nell'anno fiscale 2026". Salesforce ha annunciato un buyback fino a 10 miliardi di dollari.Salesforce ha, segnalando un "ambiente di acquisto più misurato". La società ora prevede un fatturato compreso tra 30,9 miliardi e 31,0 miliardi di dollari, inferiore ai 31,7-31,8 miliardi di dollari previsti a maggio e al di sotto delle stime di Wall Street di 31,73 miliardi di dollari. Ha anche abbassato la previsione di profitto rettificata a 4,71-4,73 dollari.