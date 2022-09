Vendite dettaglio in recupero. Effetto inflazione su prezzi listino

(Teleborsa) -, ma il confrontomette a nudo unper effetto dell'inflazione, che si riflette in una persistente divergenza fra vendite in valore e in volume. E' quanto emerge da report mensile dell', secondo cui lehanno segnato unrispetto al mese precedente.In aumento sia le vendite dei beni(+1,3% in valore e +1,4% in volume) sia quelle dei beni(+1,2% in valore e +0,5% in volume).Nel, le vendite al dettagliorispetto al trimestre precedente. In particolare, aumentano le vendite dei beni non alimentari (+1,1% in valore e +0,5% in volume) mentre quelle dei beni alimentari crescono in valore (+2,7%) e sono stazionarie in volume., le vendite al dettaglio. Sono in crescita le vendite dei beni non alimentari (+2,7% in valore e +1% in volume) mentre quelle dei beni alimentari registrano un aumento in valore (+6,1%) e una diminuzione in volume -3,6%).Per quanto riguarda i, si registrano variazioni positive per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di(-1,3%) e(-1,2%). Gli aumenti maggiori riguardano Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+8,2%) ed Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+6,9%).Guardando alla, le vendite crescono presso la(+7,3%) e nell'(+20,6%), mentre sono ferme presso i piccoli esercenti e diminuiscono nella vendita al di fuori dei negozi (-1,5%).