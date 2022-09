Mercati energetici, UE lavora ad allentamento norme su margin call

(Teleborsa) - La Commissione europea sta lavorando a una serie di modifiche ai regolamenti comunitari perche ostacolano le operazioni delle aziende del settore. L'impennata dei prezzi dell'energia costringe infatti le aziende specializzate nella vendita di gas ed energia elettrica a depositare fondi extra per coprire i pagamenti legati alle coperture, conosciuti come margin call.Il vigente quadro normativo fornisce le garanzie necessarie, come gli obblighi di marginazione per la compensazione tra venditori e acquirenti,. I requisiti in materia di garanzie reali garantiscono la stabilità finanziaria e contribuiscono a rassicurare i mercati finanziari, ma il forte rincaro dei prezzi ha costretto le imprese del settore energetico a mettere a disposizione delle controparti di compensazione importi più elevati di garanzie in contanti, poiché le richieste di margini sono aumentate in linea con i prezzi.Il mercato energetico europeo è attualmente messo a dura prova da, secondo stime del colosso norvegese del petrolio Equinor. "Questo è solo capitale morto e vincolato alle richieste di margine - ha detto Helge Haugane, senior vice president for gas and power di Equinor durante la conferenza Gastech di Milano -e questo non va bene per questa parte dei mercati del gas".Il 9 settembre ilha invitato la Commissione a elaborareche garantiscano ai partecipanti al mercato la disponibilità di garanzie collaterali sufficienti a soddisfare le richieste di margini e che contrastino l'aumento della volatilità dei mercati a termine, e a valutare la possibilità di rivedere i pertinenti orientamenti per integrare le norme sulle garanzie. La Commissione, in collaborazione con l'(ESMA) e l'(EBA), sta lavorando in tal senso, predisponendo una serie di opzioni per garantire che il sistema finanziario sostenga azioni volte ad alleviare le difficoltà attuali preservando nel contempo la stabilità finanziaria.In particolare, si legge in un documento pubblicato oggi dall'esecutivo UE, la Commissione ha invitato l'ESMA a valutare opportune modifiche al regolamento sulle garanzie. Queste variazioni potrebbero riguardare l'e le condizioni alle quali lepotrebbero essere accettate come garanzie. L'ESMA è invitata a presentare concrete entro il 22 settembre.La Commissione ha inoltre invitato l'EBA, in collaborazione con l'ESMA e il meccanismo di vigilanza unico (MVU), a valutare in che modo le banche attualmente forniscono(vale a dire utilizzando un tipo di garanzia per prendere contanti). L'EBA è invitata a riferire proposte entro il 29 settembre.L'ESMA e l'EBA sono anche invitate a esaminare i modi pernei confronti dei clienti e le modalità in base alle quali una controparte centrale può richiamare i margini infra-giornalieri. Infine, dato l'aumento dei prezzi dell'energia nel 2022, la Commissione ha invitato l'ESMA a valutare l'adeguatezza della raccomandazione diper le materie prime e altri derivati.