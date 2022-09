ANIMA holding, informativa relativa all'acquisto di azioni proprie

ANIMA Holding

principale asset manager indipendente in Italia

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2022 e il cui avvio è stato comunicato il 14 luglio 2022,ha reso noto di aver, dal 5 al 9 settembre 2022, complessivamente 505.522 azioni ordinarie al prezzo medio di 3,2395 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati il 12 settembre e considerate le azioni ordinarie già in portafoglio, ANIMA Holding detiene 10.854.969 azioni proprie pari a circa il 3,13% del capitale sociale.Nel frattempo, sul , peggiora la performance del principale asset manager indipendente in Italia cSul listino milanese, oggi, in forte ribasso il, che chiude la seduta con un -2,94%.