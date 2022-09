Merck riprende test di farmaco per HIV dopo stop FDA

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha annunciato che. Si tratta di un farmaco per il trattamento delle persone con. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha esaminato e concordato con questo piano, si legge in una nota.Nella FDA avevarelativi al trattamento, affermando che il componente del sistema immunitario che aiuta a combattere le infezioni era a un livello inferiore in alcuni pazienti. Ora gli studi riprenderanno con un"Siamo grati ai ricercatori dello studio e ai numerosi partecipanti ai test di Islatravir - ha affermato Eliav Barr, vicepresidente senior e capo dello sviluppo clinico globale di Merck - A seguito di, siamo lieti di poter avviare il nostro nuovo programma clinico di Fase 3 per valutare Islatravir per il trattamento dell'infezione da HIV".