BasicNet continua lo share buy-back

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 19 al 23 settembre 2022,al prezzo medio di 5,173 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2022.A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 3.527.453 azioni proprie, pari al 6,532% del capitale sociale.Sul listino milanese, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,78%.