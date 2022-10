Gas, Cingolani avvia dialogo con Meloni: "Un piano in 48 ore"

(Teleborsa) - Nel giro di 48 ore l'attuale governo, in stretto contatto e sintonia con la guida del prossimo, metterà a punto laL'obiettivo è spingere il più possibile l'Europa verso una soluzione comune perRaccogliendo i contributi di tutti i Paesi membri, si punta ad arrivare ache poi la Commissione utilizzerà nella nuova legislazione sul prezzo da attuare il più velocemente possibile per disinnescare la spirale degli aumenti delle bollette che stanno pesando su famiglie e imprese in tutta Europa. Nonostante le circostanze stiano portando ad una penuria del gas russo nel vecchio continente, la vera emergenza infatti ora sono i prezzi dell'energia e non le quantità a disposizione.Dopo il vertice europeo di venerdì scorso, dominato dalla decisione della Germania di agire con una sostanziale autonomia,, ha assicurato il pieno impegno per i prossimi appuntamenti. Mettere d'accordo tutti i 27 non è un'impresa semplice, è anzi praticamente impossibile dall'oggi al domani. Non per questo bisogna però abbandonare il progetto, ci vuole tempo e bisogna proseguire passo passo, facendo tesoro dei progressi raggiunti, ha spiegato Cingolani, illustrando l'ipotesi "più ragionevole" su cui l'Italia sta lavorando. Innanzituttosalito agli onori delle cronache per le quotazioni stellari raggiunte in agosto, di piccole dimensioni e per questo estremamente volatile e speculativo, poco rappresentativo e privo di connessione con la realtà e con le regole basilari dei meccanismi di domanda e offerta. Il prezzo del gas dovrebbe essere indicizzato "agganciandolo a Borse un pò più stabili", come sono quelle del Brent per il petrolio ad esempio o dell'Henry hub per il gas naturale, se non addirittura, come ha citato il ministro, anche quelle ben più grandi cinesi o australiane."È il momento di un indice europeo che sia più veritiero – ha sottolineato–. Anche perché, guardando per esempio all'indice di riferimento italiano, il PSV, in pratica la Borsa di scambio in cui si incontrano domanda e offerta del nostro Paese, "il prezzo è più basso". Usando il PSV, – secondo Cingolani – "il gas lo pagheremmo di meno". Non a caso è proprio a quell'indice che l'Arera ha deciso di legare a partire da novembre il prossimo aggiornamento delle tariffe del metano, in modo da evitare almeno in questo caso i salassi altrimenti determinati dal Ttf.Nellungo il gasdotto Tag, causate da un problema apparentemente tecnico legato ai rapporti tra il gruppo russo e il gestore del dispacciamento austriaco, Cingolani ha rassicurato pienamente sulle disponibilità. "Bisogna distinguere i timori economici-inflattivi dai timori sulle quantità. In Italia in questo momento stiamo esportando – ha garantito Cingolani –. Oggi ci sono oltre 40 milioni di metri cubi di gas per gli stoccaggi e tra i 18 e i 20 milioni esportati"."Ho ovviamente informato di qualunque sviluppo internazionale mi stessi occupando. È mio dovere concordare con il premier ma, in accordo con lui, avvisare chi viene dopo della direzione in cui stiamo andando e per quali motivi – ha detto il ministro della Transizione, parlando deia Mezz'ora in + –. Siccome la direzione è tecnicamente obbligata, facciamo un buon servizio a chi viene dopo, ma chi viene dopo ci dice anche 'sì, riconosciamo che è la strada da intraprendere'. C'è poca ideologia"."La priorità è fermare la speculazione sul gas. Continuare all'infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore" ha commentato su Telegram, la