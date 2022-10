Reply investe in Wemanity per crescere in Francia

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, haper. Non sono stati resi noti i termini dell'accordo, che ha portato la società attiva nella trasformazione digitale all'interno del network di aziende del gruppo Reply.Fondata nel 2013 a Parigi, e con sedi a Lille, Bruxelles, Anversa, L'Aia, Lussemburgo e Casablanca, Wemanity supporta le aziende nel ripensare il modo di lavorare in maniera sempre più customer-centrica, anche grazie alla progettazione e realizzazione di nuovi servizi digitali. Tra idi Wemanity ci sono iappartenenti ai settori dei servizi finanziari, del lusso, del commercio al dettaglio, dei media e dell'energia."Wemanity è caratterizzata da una forte spinta imprenditoriale e un'attenzione costante all’innovazione tecnologica - ha affermatodi Reply - Con Wemanity, il nostro obiettivo è quello dicon un focus sui progetti di trasformazione digitale, un'area in cui tutti i principali attori del settore stanno concentrando la gran parte dei loro investimenti".